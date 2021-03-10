  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. TVF, 1 milyar euroluk sendikasyon için görüşüyor
Takip Et

TVF, 1 milyar euroluk sendikasyon için görüşüyor

Türkiye Varlık Fonu, 1 milyar euro kredinin refinansmanı için global bankaların nabzını yokluyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Mart 2019'da kullandığı ve 5 gün içinde vadesi dolacak 1 milyar euro büyükluğündeki sendikasyon kredisinin yeniden finansmanı için  global bankaların nabzını yokluyor.

Konuya ilişkin olarak Bloomberg News'a bilgi veren ve isimlerinin  açıklanmasını istemeyen kaynaklar, global likidite bolluğunun ve  hükümetin yüzde 95 oranındaki garantisinin refinansman anlaşmasının  sağlanmasına yardımcı olmasının muhtemel olduğunu ifade ettiler.

Türkiye Varlık Fonu konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.