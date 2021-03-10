TVF, 1 milyar euroluk sendikasyon için görüşüyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Mart 2019'da kullandığı ve 5 gün içinde vadesi dolacak 1 milyar euro büyükluğündeki sendikasyon kredisinin yeniden finansmanı için global bankaların nabzını yokluyor.



Konuya ilişkin olarak Bloomberg News'a bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, global likidite bolluğunun ve hükümetin yüzde 95 oranındaki garantisinin refinansman anlaşmasının sağlanmasına yardımcı olmasının muhtemel olduğunu ifade ettiler.



Türkiye Varlık Fonu konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.