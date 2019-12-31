TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,6'ya çıkardı

31 Aralık 2019

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardı.



TVF'den yapılan açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz" denildi.

Hakan Atilla atamasının ardından satış kararı almıştı

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD’de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda Temmuz’da tahliye edilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne seçilmesine BİST hissedarlarından EBRD’nin itiraz ettiği belirtilmişti.

EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz” demiş ve “Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

EBRD Aralık 2015'te Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın almıştı.