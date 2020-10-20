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TVF, eurobond ihracını erteledi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi.

TVF, eurobond ihracını erteledi
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Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını ertelediği bildirildi. IFR'da yer alan haberde yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu'nun olası eurbond ihracını mevcut piyasa koşullarında ertelemeye kadar verdiği belirtildi.

TVF'nin ilk ihracı öncesi yatırımcı görüşmeleri için BofA Securities, Citi, HSBC, ICBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, SMBC Nikko ve Société Générale'i yetkilendirmişti.

Yatırımcı görüşmelerinin ardından piyasa koşullarına göre yapılacak TVF ihracının 5 yıl vadeli ve dolar cinsi olması bekleniyordu.

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