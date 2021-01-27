TVF Genel Müdürü Sönmez: Varlık Fonu bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonunun kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadığını, rehin vermediğini ve bir krediye de konu etmediğini belirterek, “ 2017’de bize devredilen hiçbir şey satılmamıştır.” dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu 2019 Yılı mali tablolarını ve faaliyetlerine ilişkin denetim raporunu görüştü. TVF Genel Müdürü Sönmez, komisyona yaptığı sunumda, "Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacak. Varlık Fonu bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı.” ifadelerini kullandı.

İFM ile ilgili yasa teklifi hazırlanıyor

İstanbul Finansman Merkezi inşaatının yüzde 50’ler seviyesinde tamamlandığını belirten Sönmez, 2022 ortasında projenin tamamlanacağını söyledi. Sönmez, “Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışarak ilgili kanun teklifi Meclise gelecek. Kanun hazırlık çalışması devam ediyor. Bugün Londra ve Dubai’de belli teşvikler var. Bu teşvikler kanun çerçevesinde oluşturuluyor. Belirli bir altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu kanuni altyapıyı oluşturmadan İFM’yi açamazsanız. Konu tam olgunlaşmadı çalışmalar sürüyor.” dedi.

“Katar’a yüzde 10’luk satış ile dolar bazında yıllık yüzde 63 getiri sağlandı”

Sönmez, Borsa İstanbul’un 30 Kasım 2020 tarihinde 200 milyon ABD Doları bedel ile yüzde 10 hissesinin QIA’ya satışına ilişkin de bilgi verdi. Sönmez bu satış işleminden dolar bazında yüzde 63 getiri sağlandığını söyledi.