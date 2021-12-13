TVF ile 13 Türk bankasının görünümü 'negatif'
Fitch, Türkiye Varlık Fonu ile 13 Türk bankasının görünümünü ülke kredi notu görünüm değişikliğinin ardından negatif olarak revize etti.
Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu ile 13 Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) İhraççı Temerrüt Notlarının (IDR) görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e revize etti.
20 bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) IDR'lerine ilişkin görünüm de 'durağan'dan 'negatif'e revize edildi.
Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye'nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.
Görünüm revizyonları, Türkiye'nin Uzun Vadeli IDR'lerine ilişkin görünümün 'durağan'dan 'negatif'e değişmesini takip ediyor.