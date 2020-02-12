TVF, Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oldu

12 Şubat 2020

Türkiye Varlık Fonu, Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi’ne yüzde 20 oranında ortak olunması kararı aldı.

Türkiye Varlık Fonu açıklamasında, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve Türkiye'de ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kamu bankalarından açıklama

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alındığını bildirdi.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu bankaların ortaklığında eylül ayında 21 milyon TL sermaye ile Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Gelinen noktada Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda şirketin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devir süreci başlatılmış olup PTT AŞ tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir süreci başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA