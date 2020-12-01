TVF, uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıkacak

Türkiye Varlık Fonu, gelecek yıl uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıkacak. TVF, geçen ekim ayında 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için yatırımcı toplantılarına başlamış, ancak daha sonra ihracı gerçekleştirmemişti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez BloombergHT televizyonuna yaptığı açıklamada ekim ayındaki ihraçta piyasa koşullarının uygun olmadığını ifade ederek, "Gelecek yıl yine bono sürecine gireceğiz" dedi.

TVF'nin her sene olmasa bile 18-24 ayda bir bono ihracı gerçekleştirmeyi planladığını ifade eden Sönmez, ihraçlarla sağlanan kaynağın TVF'nin yatırımlarını fonlamak için kullanılacağını ifade etti.

Borsa'da hisse devrinden gelen 200 milyon dolar hesaba yattı

Sönmez Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi’ne devrine ilişkin 200 milyon dolarlık ödemenin Türkiye Varlık Fonu hesaplarına geldiğini belirtti. Sönmez geçmişte EBRD'nin borsadaki payını Katar Yatırım Otoritesi'ne yapılan satıştan çok daha düşük bir tutara aldıklarını belirtti.

Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arzının da söz konusu olabileceğini söyledi. Sönmez fonun borsadaki payının yüzde 51'in altına düşmeyeceğini ifade etti.

Turkcell hisseleri de devralındı

Sönmez Ziraat’in Çukurova’ya verdiği 1,6 milyar dolarlık kredinin de Turkcell hisse devriyle birlikte TVF tarafından devralındığı bilgisini verdi.

Sönmez “Turkcell’in çarpanı 3-4’lerde, bunun 8’lerde olması gerekir. Turkcell’in değerinin gelecekte hayal edilemeyecek yerlere geleceğini inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TPAO ve Botaş'ın halka arzı konusundaki soruya Sönmez bu iki şirketin halka arzını değer oluşmadan yapmak istemediklerini belirtti.