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Uber hissesi 45 dolardan satılacak

Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolar, halka arz fiyatı 45 dolar olarak belirlendi.

Uber hissesi 45 dolardan satılacak
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Cuma günü hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanan ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, halka arz fiyatını hisse başına 45 dolar olarak belirledi.

Şirketin değeri 82 milyar dolar olarak tespit edilirken, hisseler New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sunulacak.

Uber, Cuma günü New York borsası açıldıktan sonra 180 milyon hisse satmayı umuyor.

Hisselerin 44-50 dolar arasındaki beklentinin en düşük seviyesine yakın bir fiyattan satışa çıkacak olması, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

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