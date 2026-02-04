UBS beklentileri aştı: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık geri alım

UBS, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçlarla piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Banka, söz konusu dönemde 1,2 milyar dolar net kâr elde ederken, analistlerin 919 milyon dolarlık tahminini geride bıraktı.

UBS'nin çeyreklik gelirleri 12,145 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 11,72 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Bankanın esas faaliyet performansını yansıtan vergi öncesi kârı ise 2,9 milyar dolara ulaşırken, piyasa beklentisi bu kalemde 2,41 milyar dolar seviyesindeydi.

3 milyar dolarlık hisse geri alımı planlanıyor

Sermaye yeterliliğini güçlü seviyelerde tutan UBS, dördüncü çeyrek sonunda CET1 oranını yüzde 14,4 olarak açıkladı. Banka, 2026 yılına yönelik belirlenen çıkış hızı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini vurgularken, hissedar getirilerini artırmaya yönelik adımlarını da hızlandırdı. Bu kapsamda temettü, hisse başına 0,90 dolardan 1,10 dolara yükseltildi. Ayrıca 2026 yılında en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımı planlandığı duyuruldu. İlave geri alımların ise performans, sermaye oranları ve İsviçre'deki düzenleyici çerçevenin netleşmesine bağlı olacağı belirtildi.

Banka, entegrasyon sürecinden sağlanması hedeflenen maliyet tasarrufunu 500 milyon dolar artırarak 13,5 milyar dolara çıkardı. Orta vadeli hedefler kapsamında UBS, 2028 yılına kadar CET1 sermayesi üzerinden yüzde 18 getiri ve yüzde 67 maliyet-gelir oranı öngördüğünü açıkladı.

8,5 milyar dolarlık net yeni varlık girişi

Küresel Varlık Yönetimi birimi, dördüncü çeyrekte 8,5 milyar dolarlık net yeni varlık girişi kaydederken, yönetim piyasa koşullarının genel olarak yapıcı seyrini koruduğunu bildirdi. Bununla birlikte, yüksek jeopolitik riskler ve ekonomik politika belirsizliklerinin dönemsel olarak piyasalarda oynaklığı artırabileceği uyarısı yapıldı.

UBS, 2026'nın ilk çeyreğinde varlık yönetimi tarafında net faiz gelirinde düşük tek haneli bir gerileme beklerken, kişisel ve kurumsal bankacılık segmentinde net faiz gelirinin dolar bazında genel olarak yatay seyredeceğini öngördü.