UBS, dolar/TL tahminini revize etti

İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini revize etti.

Bankanın yayımladığı raporda, cari açık ve kötüleşen salgın koşullarının riskleri artırdığı belirtilirken, 2021 yılı sonu için dolar/TL tahmini 8,60'tan 9,00'a çıkarıldı.

Cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayacağını vurgulayan UBS, Türkiye'nin geçen yıldan daha güçlü büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, banka TL’de hızlı bir şekilde değer kaybı yaşanması durumunda kayda değer faiz artışlarının gelebileceğini belirtti.

Banka, 2021’in ikinci çeyreği için kur tahminin 8,00’den 8,30’a; üçüncü çeyrek için ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi. 2022’nin ilk çeyreği için ise dolar/TL tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.