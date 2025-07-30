UBS’den güçlü çeyrek: Kar ve gelir tahminleri aşıldı

İsviçre’nin en büyük bankası UBS Group, 2025’in ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde net kar açıkladı. Banka, Haziran sonunda sona eren çeyrekte 2,4 milyar dolarlık net kar elde etti. Bu rakam, 2,21 milyar dolarlık analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemindeki 1,14 milyar dolarlık kara göre ciddi bir artışa işaret etti.

Toplam gelirler 12,11 milyar dolara ulaşarak 11,87 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı. UBS’in amiral gemisi konumundaki Varlık Yönetimi birimi, bu dönemde 23 milyar dolarlık net müşteri girişi kaydetti. Ancak birimin vergi öncesi karı, 1,2 milyar dolar ile 1,37 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı.

UBS yönetimi, piyasalarda ekonomik görünüme yönelik güvenin yeniden artmaya başladığını vurgularken, yatırımcıların ve şirketlerin sermaye kullanımına hazır olduğuna dikkat çekti. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Müşteri görüşmeleri ve işlem boru hattı, ekonomik görünüme dair güvenin arttığını gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Bankanın bu güçlü performansında, Credit Suisse’in kapanan varlıklarının yönetildiği bölümden gelen küçük bir kar ve geçmiş döneme ait bir hukuki davayla ilgili serbest bırakılan karşılıklar etkili oldu. Yatırım bankacılığı birimi ise 557 milyon dolarlık vergi öncesi karla analist beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi.

Öte yandan UBS, İsviçre hükümetinin sermaye yeterliliği reformları çerçevesinde karşı karşıya kaldığı 26 milyar dolarlık ek sermaye gerekliliği nedeniyle baskı altında. Banka, söz konusu düzenlemelere karşı çıkarak merkez ofisini yurtdışına taşıma seçeneğini masaya yatırdı.

UBS ayrıca, yılın ikinci yarısı için 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Bu adım, yıl genelinde toplam 3 milyar dolarlık geri alımı işaret ediyor. Ancak 2026 sonrasına ilişkin sermaye geri dönüş planları konusunda belirsizlik sürüyor. Banka, bu konuda daha net açıklamaları yıl sonu finansal sonuçlarıyla birlikte yapmayı planlıyor.