UBS'e göre, ECB varlık programını 2022 Mart'tan sonra uzatmayacak
UBS, ECB'nin PEPP programını 2022 Mart sonrasına uzatmasını beklemiyor.
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UBS, ECB'nin PEPP programını 2022 Mart sonrasına uzatmasını beklemiyor.
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ECB'nin Aralık ayı toplantısında PEPP programının süresinin 2022 Mart ayı sonrasına uzatılmasının beklenmediği belirtildi.
Raporda ECB'nin Aralık ayında APP programında aylık alımlarında artışa gidebileceği ve TLTRO III programının süresini uzatabileceği de vurgulandı.