UBS'ten altında yeni rekor beklentisi! 2026 tahminini yukarı çekti

UBS, altın fiyatlarına yönelik 2026 tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, orta vadeli fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkarırken, iyimser senaryosunu ise 4.900 dolar seviyesine yükseltti. UBS, aşağı yönlü beklenti olarak 3.700 dolar tahminini korudu.

Kurum, altına yönelik talebin 2026 boyunca güçlenmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu beklentiyi destekleyen faktörler arasında Fed'in olası faiz indirimleri, reel getirilerde düşüş, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD iç siyasetindeki belirsizlikler gösteriliyor.

Goldman Sachs da hedefini yukarı çekmişti

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Goldman Sachs ise kasım ayında merkez bankalarının altın alımlarında belirgin bir artış olduğunu açıklamıştı. Bankanın verilerine göre, merkez bankaları eylül ayında toplam 64 ton altın alarak ağustostaki 21 tonluk satın alımın oldukça üzerine çıktı.

Goldman Sachs, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğini belirterek, 2026 sonunda altının ons fiyatının 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca bireysel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye devam etmesinin bu yükselişi destekleyeceği belirtildi.

Fiyatlatı yıl başından bu yana yüzde 55 arttı

Altın fiyatlarının ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 55 arttığı kaydediliyor. Analistler, hızlı yükselişte jeopolitik gerilimler, altın destekli fonlara artan ilgi ve ABD'de beklenen faiz indirimlerinin etkili olduğunu ifade ediyor.