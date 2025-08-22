UBS'ten yeni petrol fiyatı tahmini! Kısa ve uzun vade beklentilerini açıkladı

UBS, Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 60-70 dolar/varil aralığının üst bölümünde kalmasını, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde bu bandın alt kısmına doğru kaymasını beklediğini açıkladı.

Banka, küresel petrol talebinin yılın zirvesine ağustos ayında ulaştığını ve önümüzdeki aylarda sınırlı bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. UBS’ye göre, talepteki bu ılımlı gerileme ve arz yönlü gelişmeler, petrol piyasasında daha dengeli bir görünüm oluşturacak.

Üretimde artış beklentisi

Özellikle Güney Amerika'dan gelen üretimin bir miktar daha artması beklentisiyle birlikte, UBS analistleri piyasadaki arzın önümüzdeki aylarda güçleneceğini belirtiyor. Brezilya ve Guyana gibi ülkelerin üretimi artırması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Bu gelişmeler ışığında UBS, Brent petrolün yakın vadede güçlü kalabileceğini ancak yılın son çeyreğinde talep zayıflaması ve artan arz nedeniyle fiyatların 60 dolar bandının alt seviyelerine gerileme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.