Üç günde yüzde 57 yükseldi: SpaceX hisseleri uçuşta!

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Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, borsa tarihinin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçen sürecin ardından Wall Street'te güçlü yükselişini sürdürüyor.

Cuma günü işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri, ilk tam işlem gününde yüzde 20'ye yakın değer kazandıktan sonra salı günü piyasa açılışı öncesi işlemlerde de yüzde 11 yükseldi.

SpaceX hisseleri, cuma günkü 135 dolar seviyesinden bu yana yüzde 57 yükseliş kaydetti.

Şirket hisseleri, salı günü piyasa öncesi işlemlerde 212 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Güçlü performans, halka arz sonrası SpaceX'e yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Musk'tan 2030 için 1 trilyon dolarlık gelir hedefi

SpaceX CEO'su Elon Musk, pazar günü sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Musk, SpaceX'in büyüme hızına işaret ederek, "2030 yılında yaklaşık 1 trilyon dolar yıllık gelire ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.

Piyasa uzmanlarına göre, borsa tarihindeki en yoğun taleplerden biriyle karşılaşan SpaceX hisselerine hem kurumsal fonlar hem de bireysel yatırımcılar ilgi göstermeye devam ediyor.

Değerlemede yapay zeka etkisi

SpaceX'in trilyon dolarlık değerleme seviyelerine ulaşmasında yapay zeka alanındaki adımların da etkili olduğu belirtiliyor.

Elon Musk, 2025 yılında sosyal medya platformu X ile birleştirdiği yapay zeka girişimi xAI'ı da geçtiğimiz şubat ayında SpaceX bünyesine katmıştı.

Bu adım, şirketin yalnızca uzay ve telekomünikasyon alanlarında değil, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerde de büyüme potansiyeline sahip olduğu yorumlarını güçlendirdi.