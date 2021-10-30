Udemy, Nasdaq’ta işlem görmeye başladı
Hepsiburada’nın ardından Türkiye’de temeli atılan bir şirketin daha ABD’de halka arzı gerçekleşti.
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Online eğitim platformu Udemy, dün Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Halka arz ile Udemy’nin değeri 3.7 milyar dolara ulaştı. Udemy’nin halka arzı hisse başına 29 dolardan gerçekleşirken, hisseleri ilk işlem gününde 27,5 dolara kadar geriledi.
Şirketin kurucularından Eren Bali, şirketin hisselerinin satışa açılma anını ‘wedding day’ ifadesiyle paylaştı.