UEFA, 6 milyar euroluk finansman için Türk yatırımcı ile görüşüyor

Avrupa’nın en büyük kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne alternatif olarak Süper Lig kurma çabası UEFA’yı finansal adımlar atmaya yöneltti. Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu ve Global Yatırım Holding'in stratejik yatırımcısı olan Centricus Asset Management ile 6 milyar Euro büyüklüğünde bir finansman paketi için görüşmeler yürüten UEFA, bu yolla ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın desteklediği 12 kulüplü Süper Lig'e karşı hedefliyor.

Centricus, Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2'lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken, kurucu ortağı Dalınç Arıburnu yönetim kurulunda yer alıyor. Centricus'un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank'ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor. Arıburnu, Ekim 2016’da Softbank adına finans tarihinde tek seferde toplanan en büyük kaynak 100 milyar dolar ile Vision Fund’un kurulmasını gerçekleştirdi.