Ukrayna krizi sonrası Rus hisselerinde satış sürüyor

DÜNYA

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'da piyasalar da krizin geldiği noktadan olumsuz etkileniyor. Rus Borsası yüzde 6'nın üzerinde gerilerken Ruble, euro ve dolar karşısında değer kaybediyor. Dün çift haneli kayıpları gören Rusya hisselerini takip eden endeksler de bugün de yüzde 6 civarı ekside. Moskova borsasında işlem gören önde gelen hisseleri listeleyen RTS endeksindeki düşüş yüzde 6,6; Moskova Borsasının tümünü izleyen MICEX ise yüzde 5,70 düşüşte.

Rus RTS Endeksi, dün yüzde 12'yi bulan kayıplar yaşadıktan sonra günü yüzde 8 civarı düşüşle kapatmıştı.

Rusya Merkez Bankası: Durum kontrol altında, gerekli tedbirler alınacak

Yaşanan gelişmelerin etkilediği Rus finansal varlıklarıyla ilgili açıklama yapan Rus Merkez Bankası ise finansal piyasalarda durum kontrol altında olduğunu ve finansal istikrarın desteklenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Ruble değer kaybediyor; Ruble/TL kuru yüzde 4'e yakın düştü

Piyasalardaki gelişmelerden Rus Rublesi de olumsuz etkileniyor. Dolar/ruble paritesi yüzde 1'in üzerinde yükselirken gün ortasına doğru yükselişin bir kısmı geri alındı. Gün ortasında yüzde 0,25 civarı artışla kur 80 seviyesinin hemen altında. Euro/ruble paritesi de benzer grafiklerle aynı dakikalarda yüzde 0,25 yükselişle 90,40'tan işlem görüyor.

Geçen hafta 0,18 seviyesindeki Ruble/TL kurunda da yüzde 4'e yaklaşan düşüş yaşanıyor. Gün ortası itibariyle 1 Ruble 0,1716 TL'den el değiştiriyor.