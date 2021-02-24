Ülke varlık fonları hisse senetlerinden son çeyrekte 16,3 milyar dolar çekti

Veri araştırma kuruluşu eVestment tarafından açıklanan verilere göre, ülke varlık fonları piyasa yatırım stratejilerinden büyük bölümü hisse senetlerinde olmak üzere 4. çeyrekte 16,3 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdiler.



Verilere göre, aralarında Norveç, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerinkilerin de olduğu varlık fonları, son çeyrekte bazı yatırımları azaltarak koronavirüs ile mücadele eden ülkelerine destek sağladılar.



Öte yandan aynı dönemde 3. taraflarca yönetilen fonlardan net para çıkışı 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.