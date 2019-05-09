Ülker'in 3 aylık cirosu 2 milyara dayandı

09 Mayıs 2019

Ülker Bisküvi, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre, şirketin satışları Ocak-Mart döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,9 milyar TL'ye, FAVÖK'ü (faiz amortisman vergi öncesi kâr) yüzde 46,8 artışla 330 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK marjı ise yüzde 17 olarak sonuçlandı.

Birinci çeyrekte Türkiye operasyonlarının büyümesi yüzde 30, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonlarının büyümesi ise yüzde 55 oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 ilk çeyrekte yüzde 33,9 iken 2019 birinci çeyrekte yüzde 38,1'e ulaştı. FAVÖK içindeki pay da aynı dönemde yüzde 41,2'den yüzde 47,1'e yükseldi.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "gerçekleştirilen uluslararası satın almalarla operasyonların birleştirilerek maliyet avantajı sağlanmasının ve tedarik, üretim, dağıtım alanlarında sinerji yaratılmasının" yurt dışı operasyonların ciro ve FAVÖK içindeki ağırlığının artmasına katkı sağladığını söyledi. Tütüncü ayrıca, yurt dışı ve ihracat gelirlerini büyütmeye odaklanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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