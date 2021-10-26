Ulusal Faktoring, 4-5 Kasım'da talep toplayacak

Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

Halka arz geliriyle KOBİ’leri destekleyecek

KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde kredi değerlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, “Faktoring sektöründe 20 yılı geride bıraktık. Büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahibiz. Sektörde müşteri adedi önde gelen firmalardan biriyiz. 2021 yılının ilk altı ayında faktoring ciromuz 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.