Ulusal Faktoring, talep toplamaya başlıyor

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen paylarını hisse başı 2,49 TL fiyatla halka arz ediyor.



Bugün (4 Kasım) talep toplamaya başlayan Ulusal Faktoring’de talep toplama süreci yarın (5 Kasım) da devam edecek.



Ulusal Faktoring’in halka arzında payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.



Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.