Ulusal Faktoring'in halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL oldu

Geçen hafta 4-5 Kasım tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Ulusal Faktoring'in halka arz sonuçları açıklandı.

Osmanlı Menkul'den KAP'a yapılan açıkamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu edilmek suretiyle Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtıldı. Böylece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü 120.765.000,-TL oldu.

Şirket paylarının halka arzında 1,-TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000,-TL nominal değerli payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal değerli talep toplandı.

Ulusal Faktoring A.Ş.’nin sermayesinin 100.000.000,-TL’den 133.500.000,-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 33.5000.000,-TL nominal değerli paylar ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.’nin sahibi olduğu toplam 15.000.000,-TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki Konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edildi.