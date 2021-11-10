Ulusal Faktoring'in halka arzına 24 kat talep

Ulusal Faktoring'in halka arz sonuçları belli oldu.

Ulusal Faktoring’in yüzde 36,3’üne denk gelen 48,5 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğindeki 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda, bir pay 2,49 TL fiyatla halka arz edildi.

4 – 5 Kasım tarihlerindeki talep toplama süresi içerisinde Ulusal Faktoring’de 53 bin 884 yatırımcıdan halka arz edilen 48,5 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 23,9 katına denk gelen toplam 1 milyar 159 milyon 19 bin 219 TL nominal değerli talep toplandı.

Ek satış hariç, halka arz edilen toplam 41 milyon TL nominal değerli payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve kalan yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Talebin yüksekliği nedeniyle 7,5 milyon TL nominal değerli ek satış tutarı ile yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen tutardan kalan 1,7 milyon TL nominal değerli paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48,5 milyon TL nominal değerli payların nihai dağılımı sonucunda, toplam halka arz tutarının yüzde 33,8’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 61,3’ü yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 4,9’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmış oldu.