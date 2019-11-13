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Ulusal kripto paralar Çin’den hız alacak

Dijital para birimleri (kriptoparalar) henüz dünyanın en büyük ekonomilerinde tam bir destek görmedi. Fakat Çin Merkez Bankası’nın yakın gelecekte kendi dijital parasını çıkartmasının dünya genelinde ulusal kriptopara mevzuatlarını hızlandırması bekleniyor.

Ulusal kripto paralar Çin’den hız alacak
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