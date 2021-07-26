Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Kovid-19 önlemlerinin eksiksiz uygulandığı bir ortamda Şef Nisan Ak yönetimindeki konserle bir yıl aradan sonra klasik müzikseverlere buluştu. Piyanist Gülsin Onay ve farklı orkestralardan 15 kadın sanatçıdan oluşan Ancyra Ensemble’ı bir araya getiren konserde, klasik dönemin etkili ve üretken bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’in iki; geç klasik dönemin bestecilerinden Edward Elgar’ın bir eserine yer verildi.

İki bin beş yüz yıllık tarihi taş ocağında gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, W.A. Mozart'ın, "Piyano Konçertosu No.12, K.414" adlı eserine yer verildi. Bu eser, I. Allegro; II. Andante; III. Allegretto başlıklı üç bölümden oluşuyordu. Konserin ikinci bölümü yine W.A Mozart'ın bir eseriyle başladı: "Divertimento, Fa Majör, KV 138" başlıklı bu eser ise yine üç bölümden oluşuyordu; I. Allegro; II. Andante; III. Presto. Programda son eser Edward Elgar'ın "Yaylılar için Serenad, Mi minör, Op. 20" başlığını taşıyordu. Bu eser, I. Allegro piacevole; II. Larghetto ve III. Allegretto başlıklarıyla klasik müzikseverlerle buluştu.

Üç kez bis yaptılar

Konserin sonunda ayakta alkışlanan müzisyenler, izleyicinin yoğun alkışlarıyla bis yaptılar. Önce Piyanist Gülsin Onay, Ludvig van Beethoven’dan, “Moonlight Sonat 1. Movement” adlı eseri; ardından Ancyra Ensemble ile sahneye gelen sanatçı, bu defa Mozart Konçerto’dan bir kesit ve son olarak da Frédéric Chopin’den “Nocturne, mi bemol major Op.9 No.2” adlı yapıtını seslendirdi.

Festival programı

Festival programı gün gün şu etkinliklerle sürecek:

26 Temmuz: North Sea String Quartet / Hollanda - Antik Taş Ocağı - TAŞTA (21:00)

29 Temmuz: Kisuk Kwon (Piyano) / Kore - Zefirya Kültür Merkezi (21:00)

1 Ağustos: Meral Polat Caz Trio / Hollanda - Gümüşlük Festival Merkezi - SUDA (20:30)

2 Ağustos: Yiğit Uygur Fotoğraf Sergisi, “Festivalin 18 Yılı” (19.30)

4 Ağustos: Pablo Galdo - (Piyano) / İspanya- Antik Taş Ocağı - TAŞTA (21:00)

5 Ağustos: Nova Trio / Türkiye- Zefirya Kültür Merkezi (21:00)

8 Ağustos: Valerian Shiukashvili - (Piyano) / Gurcistan - Antik Taş Ocağı TAŞTA (21:00)

10 Ağustos: Barış Büyükyıldırım (Piyano) - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

12 Ağustos: Kumda Piyano - GFA Piyano Masterclass Konseri - Gümüşlük Festival Merkezi (20:30)

13 Ağustos: Dj performansı: Q-BRA (Kübra Uzun) & Mx. Sür / Türkiye - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

14 Ağustos: Dj performansı: Lakuti / Almanya - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

15 Ağustos: Zoran İmsirovic (Piyano) / Sırbistan -Zefirya Kültür Merkezi (21:00)

16 Ağustos: Elif Çağlar Caz Quartet / Türkiye - Gümüşlük Festival Merkezi, SUDA (20:30)

17 Ağustos: Kumda Çello - GFA Cello masterclass konseri - Gümüşlük Festival Merkezi (20:30)

18 Ağustos: Henri Demarquette (Viyolonsel) & Özgür Ünaldı (Piyano) / Fransa - Antik Taş Ocağı - TAŞTA (21:00)

19 Ağustos: Ekin Anıl Resim Sergisi (19.30)

21 Ağustos: Trio Reijseger Fraanje Sylla / Hollanda - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

23 Ağustos: Maya Belsitzman & Matan Ephrat Duo (Viyolonsel / Perküsyon) / Israil - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

24 Ağustos: Gülsin Onay (Piyano) / Türkiye - Zefirya Kültür Merkezi (21:00)

26 Ağustos: Trio Likya / Türkiye - Antik Taş Ocağı TAŞTA (21:00)

27 Ağustos: Hakan Başar Caz Trio / Türkiye - Gümüşlük Festival Merkezi SUDA (20:30)

29 Ağustos: El Ele Müzik Senfoni Orkestrası & Nil Venditti (Şef) & İlyun Burkev (Piyano) & Naz İrem Türkmen (Keman) / Türkiye- Antik Taş Ocağı - TAŞTA (21:00)

6 Eylül: Yasemin Akyüz Resim Sergisi (19.30)

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin, ana sponsorluğunu Bosfor Turizm üstleniyor. Festivalin diğer destekçileri ise Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Institut Français Türkiye İzmir, Liba Laboratuarları, Aktur A.Ş., Barbaros Yachting, Sistem A.Ş. ve Bodrum Belediyesi...