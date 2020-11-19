Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu müzakereleri askıya aldı

Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu, üyeler arasında önemli ölçüde farklı yaklaşımlar ve şeffaflıktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle müzakereleri askıya aldıklarını açıkladı.

Ancak bir yıl içinde üst düzey toplantıya ve bakanlık yardımcısı düzeyinde önerileri değerlendirmeye açık olacak.

Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu, Türkiye Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsviçre ve ABD'den oluşuyor.