"Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin dönüşümünü hızlandırabilir"

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar, makroekonomi odağında COVID-19 salgınının etkilerine ilişkin hazırladığı "Pandemi Sonrası Daha Yeşil BirfiDünyaya Yelken Açmak" başlıklı üçüncü raporunu yayınladı.

Bankadan rapora ilişkin yapılan açıklamada, salgınla mücadelede dünya genelindeki destekleyici politikalar ve hızlanan aşılama faaliyetleri ile ekonominin iyileşme belirtileri gösterdiği kaydedilerek, raporun toparlanma sürecinde önemli adımlar atılmasına rağmen aşılması gereken belirsizliklere ve eşitsizliklere de dikkati çektiği ifade edildi.

Daha yeşil bir dünya yolunda uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının Türkiye’nin yapısal dönüşümü için katkı sağlayabileceğine değinilen açıklamada, ülkenin yeşil dönüşümünün hızlandırılabileceği vurgulandı.

"Türkiye ekonomisi salgın sonrası hızlı toparlandı"

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin salgın sonrası süreçte hızlı bir toparlanma kaydederken, salgın kaynaklı son dönemdeki kısıtlamalara rağmen aktivitede yavaşlamanın sınırlı kaldığı bildirildi.

Dünyadaki düzensiz toparlanma içinde oluşan enflasyonist eğilimlerin Türkiye’yi olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, belirsizliklerin ekonomi politikalarında manevra alanını sınırladığı kaydedildi.

Açıklamada, makro dengelerde iyileşme için iç talebin bir süre daha soğuması gerektiği belirtilirken, makroekonomik politika tedbirlerinin kalkınma politikalarıyla güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağlayacağı hedefli fonlama ile Türkiye’nin yeşil dönüşümünün hızlandırılabileceği belirtildi.

"Türkiye’nin iş ortamı iyileşebilir"

TSKB Ekonomik Araştırmalar Başekonomisti Burcu Ünüvar'ın açıklamasında, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi ile entegrasyonunun ve dışa açıklığının yüksek olmasının önemli birer avantaj olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Ünüvar'ın açıklamasında "Kısa ve orta vadede dış ticarette, rekabetçiliğimizin artırılmasına yatırım yapmak, önemli bir gündem maddesi olacak. Bu sebeple iklim krizine karşı sorumluluk bilinci ile Türkiye’nin iş yapma ortamını iyileştirmenin tam zamanı diye düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Tedarik zinciri arayışı Türkiye’nin pazar payını artırıyor"

Açıklamada, salgın sonrası dayanıklı tedarik zinciri arayışlarının tedarik süreçlerinin son kullanıcıya daha yakın bölgelerden gerçekleşmesiyle bölgesel tedarik zincirlerinin yaygınlaşmasının gündeme geldiği belirtilerek, bu eğilimin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yansımış olabileceği ifade edildi.

Özellikle tekstil ve giyimle ilişkili bazı faaliyetlerde Türkiye’nin AB’deki pazar payının önceki yıllarda azalma eğilimi gösterdiği aktarılan açıklamada, salgınla başlayan süreçte kayda değer ölçüde artış kaydedildiği bildirildi.