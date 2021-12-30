Uluslararası net rezervler 19 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 24 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolar düşüşle 8.63 milyar dolara geriledi.

Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri bu yıl daha önce görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Net rezervler Aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben bir önceki hafta 21.17 milyardan 12.16 milyar dolara inmişti.