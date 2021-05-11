Unicorn çıkarma gücüne sahibiz

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda yıldızı parlayan finansal teknolojilerin başında ödeme sistemleri geliyor. Çoğunluğu start-up’lardan oluşan ödeme sistemleri ekosistemi, yeni oyuncuların katılımı ve devlerin de oyuna girmesiyle her geçen yıl katlanarak büyüyor. Ödeme sistemleri şirketlerinin çatı kuruluşu ve gönüllülük esası üzerine dernek statüsünde faaliyetlerini sürdüren Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED); 2020 yılının Eylül ayında, sektör adına ortak kararlar alınan, uygulama bütünlüğü sağlayan ve pratikler geliştirebilen etkin, daha güçlü bir organ olan meslek birliğine dönüştü ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) kuruldu.

Türkiye’de 56 ödeme kuruluşu bulunuyor

Ödeme şirketleri sektöründe faaliyet gösteren start-up’lar Türkiye’den ve dünyadan aldığı yatırımlarla dikkat çekerken şirket evlilikleri ve yeni ortaklık haberlerinin de sayısı artmaya başladı. Günümüzde ve geleceğin dünyasında finansal hayatımızın işleyişinde önemli bir yere sahip olan ödeme sistemleri ekosisteminde şu anda 56 şirket bulunuyor. Ekosisteme her geçen ay yeni şirketler dahil olmaya devam ediyor. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, pandemi etkisinin dijital dönüşüme ivme kazandırdığı bir yılı geride bıraktıklarına işaret ediyor. Şirketlerin yıllarca sürebilecek dijital değişimi birkaç ay içinde gerçekleştirdiğini hatırlatan Eliaçık, “Dijital dönüşümün lider sektörleri arasında yer alan finans ve onun da kendi içinde öncüsü olan finansal teknolojiler de, hem dijital dönüşümü ve değişikliği gerçekleştirdikleri hem de bu değişimi işlerinde yüzde 100’ün üzerinde büyümeyle sonuca dönüştürdükleri bir yılı geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

“2021, sektör adına kırılma anı”

2021 yılını ödeme sistemleri sektörü açısından kırılma anlarından biri olarak tanımlayan Eliaçık, bu yıl çok yoğun bir şekilde mevcut düzenlemelerin gözden geçirildiği, yeni ve yapısal değişiklikler getirecek düzenlemelerin oluşturulduğu bir yıl olacağını öngörüyor. Yasal düzenlemelerin yenilikleri destekleyici şekilde oluşturulması durumunda Türkiye’de finansal yapının daha da zenginleşeceğini aktaran Eliaçık; “Finansal sistemin zenginleştiği, renklendiği, rekabetin yoğun yaşandığı, bunun da en nihayetinde birey ve işletmelerin kazanmasına sebep olduğu bir finansal sisteme sahip olacağız. Aksi ve çok daha yavaş ilerlemeyi öngören düzenlemeler ise bahsedilen bu ortamın oluşmasını ya tamamen engelleyecek ya da nihai faydayı ortadan kaldıracak şekilde süreci geciktirebilecektir” dedi.

“Sektörün başarılı olması için her desteğe hazırız”

Türkiye’de ödeme sistemleri ekosisteminin zayıf ve hızla geliştirmesi gereken yönlerinden biri olarak yurt dışı açılım ve yatırım başlığını gördüğünü aktaran Eliaçık, “Genel olarak öncelikle ürün ve hizmetlerimizi yurt içinde müşterilerimize ulaştırmayı ve ülkemizde köklerimizi derinlere salmaya öyle odaklanıyoruz ki bir süre sonra global bir şirket olma yolunda atacağımız adımları düşünmekten uzaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Eliaçık, sürekli yaşanan düzenleme değişiklikleri ve yeni düzenlemelere uyum için harcanan eforun yurt dışına açılma sürecine olumlu katkı sağladığını savundu. Para transferi ve elektronik para iş modellerinde bazı değerli yurt dışı açılımların başladığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Eliaçık, “Bu şirketlerin başarılı olması için de her türlü desteğe hazırız.

Unutmayalım ki Unicorn çıkarma hayalimizin en büyük koşulu, yurt dışı yatırımlara sahip, en azından bölgesinde söz sahibi yerli finansal teknoloji şirketlerine kavuşmaktır ve ödeme ve elektronik para kuruluşları bu vizyon ve yeteneklere sahiptir” dedi.

“Fintek Strateji Belgesi sektör için çok kritik”

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, finansal teknoloji çağında uzun sayılacak bir süredir kendi mevzuatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Eliaçık, sektörün rüştünü ispatladığını düşünüyor. Sektörün potansiyelini göstermesini sağlayacak adımlar atıldığını ancak henüz uygulamaya tam olarak dönüşmesini sağlayacak şekilde nihai şekline gelmediğini ifade eden Eliaçık şöyle devam etti: “Tam da bu noktada Ekonomik Reform Paketi ve takviminde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Fintek Strateji Belgesinin düzenlemelere yön göstermesi ve sektörün geleceğini görmesi açısından çok kritik bir çalışma olarak görüyorum.”

“2021 yılında yabancı yatırım hacimleri büyüyecek”

Kısmen veya tamamen yabancı sermayeli fintek sayısının oldukça az olmakla birlikte toplam içindeki oranı ise yüzde 10’un altında seyrediyor. Geçen yıl adımları atılan yurt dışı menşeili yatırımların 2021’de sayı olarak az ancak hacim olarak oldukça büyüdüğüne şahit olacağımızı belirten Eliaçık, “Eğer global rekabette ülkemizi istediğimiz konuma getirmek, uluslararası yarışta var olmak ve bölgesinde etkin bir finans merkezi olmak istiyorsak, bu oranın artması için çaba harcamalıyız” dedi.