UniCredit, Commerzbank ile birleşmeyi düşünebilir

04 Nisan 2019

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in, Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinin başarısızla sonuçlanması durumunda, Commerzbank ile birleşmeyi değerlendirebileceği belirtildi.

Deutsche Bank ve Commerzbank 18 Mart'ta birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğrulamışlardı.

Konuya yakın iki kaynak UniCredit'in Almanya'nın en büyük iki bankası arasındaki birleşme görüşmelerini bozmayacağını ve UniCredit'in mevcut odağının kendi toparlanma planı olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters