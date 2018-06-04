UniCredit ile Societe Generale birleşebilir

04 Haziran 2018

Financial Times gazetesinin haberine göre İtalya'nın en büyük bankası UniCredit SpA, Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale SA ile birleşme olasılığını araştırıyor. Bu iki bankanın bir araya gelmelerinin Avrupa bankaları arasında birleşmelere öncülük edebileceği ifade ediliyor.

FT, dana önce Societe Generale'nin yatırım bankacılığı bölümünü yöneten ve şimdi UniCredit'in CEO'su olan Fransız Jean-Pierre Mustier'in bu birleşme fikrini aylardan bu yana geliştirmekte olduğunu vurguladı.

Financial Times, şu ana kadar resmi bir temasta bulunulmadığını, ancak Societe Generale yöneticilerinin de birleşme olasılığını değerlendirmekte olduklarını öne sürdü.

Her iki taraftan üst düzey yöneticilerin yaptıkları açıklamalarda, planlamanın daha erken bir aşamada olduğunu ve İtalya'daki siyasi ortamın bir anlaşma için takvimin gecikmesine yol açtığını da belirttiler.

Kaynak: AA