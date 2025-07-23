UniCredit 'kâr patlaması' sonrası 2025 tahminlerini revize etti

İtalya merkezli banka devi UniCredit, 2025 yılına yönelik tüm finansal hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ikinci çeyrekte piyasa beklentilerini aşan güçlü kâr performansının ardından yeni hedeflerini yatırımcılarla paylaştı.

Açıklamaya göre UniCredit, 2025 yılı için net kâr beklentisini 9,3 milyar euro seviyesinden yaklaşık 10,5 milyar euroya yükseltti. Aynı dönem için gelir hedefi de 23,5 milyar euronun üzerine çekildi. Ayrıca banka, hissedarlara dağıtılacak tutarı en az 9,5 milyar euro olarak belirlerken, bunun yarısının nakit temettü olarak ödeneceğini duyurdu.

Yılın ikinci çeyreğinde banka, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 3,34 milyar euroya çıkardı. Bu rakam, analistlerin ortalama 2,54 milyar euro düzeyindeki beklentisini önemli ölçüde aştı. Öte yandan, çeyrek gelirleri yüzde 3 düşüşle 6,13 milyar euro olarak gerçekleşti.

UniCredit CEO’su Andrea Orcel, güçlü finansal sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar, bankamızın yalnızca hedeflerini tutturmakla kalmadığını, planların ötesine geçtiğini gösteriyor. Bu tablo, UniCredit’in geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerlediğini ortaya koyuyor" dedi.

UniCredit, yalnızca finansal sonuçlarıyla değil, Avrupa’daki stratejik hamleleriyle de dikkat çekiyor. Banka, Almanya’da Commerzbank, Yunanistan’da ise Alpha Bank hisselerini alarak kıtadaki konsolidasyon sürecine aktif biçimde dahil oldu. Ancak İtalyan hükümetinin muhalefeti nedeniyle yerel rakibi Banco BPM için yaptığı devralma teklifinden vazgeçti.

Bu adımlar, UniCredit’in hem organik büyümeye hem de birleşme ve satın alma stratejilerine verdiği önemi ortaya koyarken, bankanın Avrupa bankacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirme hedefini teyit ediyor.