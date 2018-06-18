UniCredit, parite tahminini değiştirdi
UniCredit, euro/dolar paritesi için yıl sonu tahminini 1,32'den 1,20'ye indirdi. Banka beklentideki gerilemeye neden olarak Euro Bölgesi'nde artan siyasi belirsizliği gösterdi.
UniCredit bugün yayınladığı raporda, 2018 sonu için euro/dolar paritesi tahminini 1,32'den 1,20'ye indirdi. 2019 yılı için beklenti ise 1,26'dan 1,25'e revize edildi.
UniCredit raporunda, "ABD Doları'nda hali hazırda görülen güçlenmeyi geçici olarak görmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin ihracata odaklı bölgelere etkileri konusunda belirsizlik, Euro Bölgesi'nde artan siyasi belirsizlik nedeniyle euro önünde yatırım akışının önceden tahmin edilenden daha az pozitif olması büyük olasılık" ifadelerine yer verildi.
EUR/USD şu sıralarda 1,1613 seviyesinden işlem görüyor.