  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Unicredit, sterlin için bekle-gör modunda
Takip Et

Unicredit, sterlin için bekle-gör modunda

Unicredit, Brexit belirsizliği nedeniyle sterlinin bekle-gör modunda olduğunu kaydetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 Unicredit analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, Brexit konusunda piyasaların bu akşam İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen arasında yapılacak toplantıyı yakından izleyecekleri kaydedildi.

Raporda, belirsizlik ortamında sterlinin dolar ve euro karşısında net bir sonuca kmadar yatay bir seyir izlemesinin beklendiği yorumunda bulunuldu.

GBPUSD halihazırda %0,4 artışla 1,3414 seviyelerinden işlem görüyor.