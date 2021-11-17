Unicredit, Yapı Kredi’de hisse satışına başladı

UniCredit, Yapı Kredi'de Koç Holding tarafından alınmayan yüzde 2'lik paylarını Borsada satmaya başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamaya göre 16 Kasım'da UniCredit'in, Yapı Kredi'deki payı yüzde 20'den yüzde 19,61'e indi.

Yapı Kredi'de Koç Holding'in yüzde 18'lik pay alımının düzenleyici kurumların onayının ardından 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Unicredit ve Koç Holding karşılıklı yapılan açıklamalarla, Unicredit'in Yapı Kredi'deki paylarının satılacağını açıklamıştı.

İki taraftan gelen açıklamaya göre UniCredit, Yapı Kredi’de sahip olduğu yüzde 18 oranındaki payları 300 milyon euro karşılığında Koç Holding’e devretmesi, kalan yüzde 2 hisseyi ise piyasada satması kararlaştırılmıştı.

Yapı Kredi Bankası paylarının devir bedeli, taraflarca 30 Kasım 2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmişti. Açıklamalardan önceki son işlem gününde Yapı Kredi hisselerinin fiyatı 3,04 TL'den kapanmıştı. Böylelikle söz konusu işlemin son kapanışa göre yüzde 24 iskontolu olduğu görülmüştü.