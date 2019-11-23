UniCredit'in, Yapı Kredi hisselerini devredeceği iddia ediliyor

23 Kasım 2019

Reuters’a açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen konuya yakın üç kaynağın açıklamalarına göre Yapı Kredi’nin İtalyan ortağı Unicredit bankadaki hisselerini satıyor ve Türkiye’den çıkıyor.

Yüzde 50 payını Koç'a devredecek



Çıkış planı çerçevesinde Unicredit, Yapı Kredi’yi kontrol eden Koç Finansal Servisler’deki yüzde 50 hissesini Koç Holding’e satacak.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre Unicredit ile Koç Holding’in yıl başından beri hisse devri konusunda görüşmeler yapıyor.

Koç Finansal Servisler Yapı Kredi’nin yaklaşık yüzde 82’sini kontrol ediyor. Bu kurumda Unicredit ile Koç Holding’in hisseleri eşit.

Türkiye'nin en büyük üçüncü bankası



Yapı Kredi piyasa değeri olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası. Bankanın piyasa değeri 3.7 milyar dolar.

Unicredit’in piyasa değeri ise 27.7 milyar euro olarak hesaplanıyor. Unicredit ve Koç konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Bankacılıkta ilk yabancı ortaklık



2002 yılında Türkiye’ye gelen Unicredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti.