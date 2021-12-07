UniCredit'in Yapı Kredi'deki paylarının devrine onay

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), İtalyan UniCredit'in Yapı Kredi'deki paylarını Koç Holding'e satma kararına ilişkin hisse devrine izin verdi.

Yapı Kredi'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.

UniCredit'in Yapı Kredi'deki %20 payının tamamını satma kararı ve %18 payın da Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacağı Kasım başında açıklanmıştı.