ÜNLÜ & Co, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplayacak

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin (ÜNLÜ & Co), halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (yüzde 82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (yüzde 18) için olması planlandı.

ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Gelirlerinin yüzde 77’si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

Halka arz geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanılacak

Türkiye’nin ilk birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co’da kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün yüzde 84,3, Wellcome Trust’ın yüzde 9,8, Standard Bank’ın yüzde 4,4 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,5 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul’da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra’daki iştirakleri ile de uluslararası piyasalarda Türkiye’nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak.” dedi.

Kurumsal yapıyı destekleyecek

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğuna dikkat çeken Mahmut L. Ünlü halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurdukları bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle değer katmayı ve yatırımcının değerini bilen çözümler üretmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Toplumdan aldıklarını topluma vermeyi ilke edindikleri söyleyen Ünlü; grup bünyesinde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Girişimcilik, eğitim ve kadının iş hayatındaki rolü” alanlarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti.