ÜNLÜ & Co, net kârını 79,6 milyon TL'ye çıkardı

ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre ÜNLÜ & Co, 2021 yılında aktif büyüklüğünü bir önceki yıla kıyasla yüzde 56'lık artışla 603 milyon TL’den 939 milyon TL’ye çıkardı.

Özkaynakları yüzde 148 artışla 607 milyon TL’ye ulaşan ÜNLÜ & Co’nun faiz ve amortisman öncesi karı da 95,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında bir önceki yıla göre toplam kapsamlı gelirlerini yüzde 213 artışla 114,5 milyon TL’ye çıkaran ÜNLÜ & Co, net kârını da yaklaşık yüzde 30 artışla 79,6 milyon TL’ye yükseltti.

2021 yılı verilerini değerlendiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, salgının etkilerinin yavaş yavaş atlatılmaya başlandığı 2021 yılında güçlü bir büyüme yakaladıklarını belirtti.

Güçlü büyüme rakamlarının yıl boyunca gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların tescili olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti: “Pandeminin etkilerinin yavaş yavaş atlatılmaya başlandığı 2021 yılında güçlü bir büyüme yakaladık. Bu güçlü büyüme rakamları, yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı çalışmaların tescili oldu. En önemli hedefimiz köklü, sağlam ve uluslararası piyasalarda adından söz ettiren, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankacılığı grubu olmak. Bu hedefe ilerlerken ortaya koymuş olduğumuz güçlü finansal sonuçlar bizler için son derece motive edici.”