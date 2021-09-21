Ünlü & Co, yatırım bankası için başvurdu
Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası için BDDK'ya başvurdu.
Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kuruluşuna ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yaptı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketimizin 20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur"
Haziran ayında halka arz edilen şirket, elde edilen geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacaklarını açıklamıştı.
Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su Mahmut L. Ünlü "Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak" dedi.