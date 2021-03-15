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Ünlü & Co'dan halka arz başvurusu

Ünlü & Co, hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co), hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Ünlü & Co'dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra’da ise aracı kurumları bulunuyor.

 