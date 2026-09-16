Ünlü yatırımcı 'altından daha güçlü' diyerek tercihini açıkladı

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Tasarrufları paranın değer kaybına karşı koruma arayışında Bitcoin ile altını karşılaştıran Real Vision'ın kurucu ortağı Raoul Pal, uzun vadede Bitcoin'i daha avantajlı bulduğunu söyledi.

Eylül ayında Wolf Financial Show'a verdiği röportajda konuşan Pal, değerlendirmesinde para arzındaki artışın satın alma gücü, ücretler ve varlık fiyatları üzerindeki etkilerine odaklandı.

Ücret artışları satın alma gücündeki kaybı karşılamıyor

Pal'a göre merkez bankaları ve hükümetlerin büyük ölçüde yön verdiği likidite döngüleri, paranın değer kaybında belirleyici rol oynuyor. Merkez bankalarının para arzını genişletmesiyle satın alma gücünün aşındığını savunan Pal, varlık fiyatlarının zaman içindeki yükselişini de öncelikle bu sürece bağlıyor.

Pal'ın tahminine göre dünya genelinde itibari para birimleri yılda yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken ücretler, yaklaşık yüzde 3'lük ekonomik büyümeye paralel artıyor. Pal, aradaki farkın ortalama gelirli kişilerin konut ve arzı sınırlı diğer varlıklara erişimini zorlaştırdığını belirtiyor.

Bitcoin'in farkı yaygınlaşma potansiyelinde

Bu çerçevede altını temel bir para biçimi olarak değerlendiren Pal, metalin genel ekonomideki değer artışının ötesinde bileşik büyüme sağlayamadığını öne sürüyor. Bitcoin'in ise altın gibi sınırlı arza sahip olmasının yanında, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma potansiyeliyle ayrıştığını ifade ediyor.

Pal, dijital altının Bitcoin olduğunu söylerken Bitcoin'in benimsenme sürecinin daha erken bir aşamasında olduğunu söylüyor.

Pal'a göre paranın değer kaybetme hızının üzerinde istikrarlı getiri sağlayabilen iki varlık sınıfı, kripto varlıklar ve Nasdaq üzerinden izlenen teknoloji hisseleri. Nasdaq'ın 15 yıllık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 19 getiri sunduğunu belirten Pal, kripto varlıkların yıllık bileşik getirisini yüzde 45 ile yüzde 110 arasında tahmin ediyor.

Altın, gayrimenkul ve diğer geleneksel varlıkların ise çoğunlukla paranın değer kaybını telafi etmekle sınırlı kaldığını savunuyor.

Uzun vadeli beklentiye rağmen belirsizlik sürüyor

Pal'ın yaklaşımı, paranın değer kaybına karşı korunma arayışındaki makro yatırımcıların Bitcoin ile altının fiyat hareketlerini giderek daha fazla birlikte değerlendirmesiyle örtüşüyor.

Bununla birlikte Bitcoin'in benimsenme hızını koruyup koruyamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Altının yeniden güçlenmesi de yatırımcıların 2026 boyunca iki varlık arasındaki tercihlerini etkileyebilir.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde ise Bitcoin geriledi. BeInCrypto'nun aktardığı verilere göre kripto para, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 kayıpla 75 bin 900 dolar civarında işlem gördü.