Ünlü&Co yatırım bankası için yetki verdi

Halka arzı bu ay yapılan Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurma planları çerçevesinde danışman olarak PwC'yi seçti.

Ünlü Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre fizibilite çalışmalarının yapılması ve resmi kurumlar nezdindeki işlerin yapılması için PwC Yönetim Danışmanlığı AŞ ile danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'nin banka dışı finansal hizmetler ve varlık yönetim şirketlerinden Ünlü & Co, çatı şirketi Ünlü Yatırım Holding'in halka arz olmasının ardından iki yıl içinde yatırım bankasına dönüşmeyi hedefliyor.