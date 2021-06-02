ÜNLÜ&Co’da kurumsal yatırımcı öne çıktı

Haftanın ilk iki işlem günü talep toplayan ÜNLÜ&Co'nun halka arzı sonuçlandı. Yurtiçi kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcıdan planlanan tahsisat oranından daha fazla talep gören ÜNLÜ&Co'da bireysel yatırımcının talebi ise yüzde 37,06'da kaldı. Sonuçlara göre bireysel yatırımcıya pay dağıtımı yüzde 43,14 oldu ki halka arzda hisselerin yüzde 50'sinin bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanıyordu.



ÜNLÜ&Co’nun 31 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde yapılan halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklandı. KAP’taki açıklamaya göre halka arz sonucunda 6.90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 37.269.158 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 8.263.851 TL olmak üzere toplam 45.533.009 TL nominal değerli payların tamamı satıldı.



Her halka arzda bireysel talep azaldı



Bu yılki halka arzlarda en yüksek bireysel pay 2 ay öncesi 845.2 bin ile QUA Granite halka arzında dağıtılmıştı. Bireysel yatırımcı talebi de rekor kırmıştı. Ancak sonrasında bireysel yatırımcının talebinde düşüş başladı. Boğaziçi Beton'a 42.3 bin, ATP Bilgisayar'a 37.1 bin yatırımcı halka arzdan pay alırken ÜNLÜ&Co'da bu rakam 20.7 bine kadar düştü. ÜNLÜ&Co’da yurtiçi kurumsal yatırımcı planlanan tahsis olan yüzde 40’ın üzerinde yüzde 46,45 pay alırken, yurtdışı kurumsal yatırımcı da yüzde 10 olan planlanan tahsisatın biraz üstünde yüzde 10,41 pay aldı halka arzdan.