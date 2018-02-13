Ünlü&CO'dan 'stratejik' atama

13 Şubat 2018

ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Direktörü ve Genel Müdürü Murat Gülkan, 15 Şubat 2018 itibariyle ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş'de Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Murat Gülkan'ın ÜNLÜ & Co'nun yatırım bankasına dönüşme sürecinde, grubun stratejik adımlarında görev alacağı belirtildi. Gülkan'ın ayrıca, DAHA bireysel yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında, bireysel müşterilerin beklentileri doğrultusunda yeni yatırım ürünleri geliştirilmesi ve satış stratejilerinin oluşturulması gibi konulara da destek vereceği bildirildi.