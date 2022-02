ÜNLÜ&Co'dan teknoloji alanında işbirliği

Takip Et

ÜNLÜ & Co, Londra merkezli teknoloji odaklı yönetim danışmanlığı şirketi Phellos Financial Consultancy ile teknoloji alanında danışmanlık vermek üzere işbirliğine gidiyor.



Şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı şirketi ÜNLÜ&Co, Londra merkezli teknoloji odaklı yönetim danışmanlığı şirketi Phellos Financial Consultancy ile teknoloji alanında danışmanlık vermek üzere işbirliği kararı aldı.

ÜNLÜ&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, işbirliği ile satıcı taraf danışmanı olarak, start-up ve scale-up'lara kapsamlı kurumsal finansman hizmetlerin sağlanması ve büyümeyi finanse etmek için potansiyel yatırımcıların bulunmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, alıcı taraf danışmanı olarak ise kurumsal müşterilere teknoloji yatırım olanaklarının belirlenmesi, yatırım aşamasında ayrıntılı değerlendirme ve yatırım sonrası izlemeyi kapsayan danışmanlık hizmeti sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “25 yılı aşkın deneyimimiz ile kurumsal finansman danışmanlık işlemlerinde pazar lideri konumumuzu koruyoruz. Ayrıca kuruluşuna öncülük ettiğimiz 212’nin yanı sıra, Revo Capital ve Collective Spark’ın da aralarında bulunduğu diğer girişim sermaye fonları aracılığıyla teknoloji alanında saygın bir yatırımcıyız. Bu önemli iş birliği, Phellos’un teknoloji alanındaki deneyimi ve danışmanlık hizmetlerinde bilgi birikimi aracılığıyla, teknoloji ekosistemindeki ürün yelpazemizi güçlendirmemizi sağlayacak” dedi.