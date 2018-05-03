Ünsal: Kitlesel fonlama yasası çıksın patlama olur

03 Mayıs 2018

JÜLİDE YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

7 şirketin faaliyet gösterdiği kitlesel fonlama (crowdfunding) sektörü, hukuki bir alt yapıya kavuşmak için gün sayıyor.

Hükümet tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısı ile Aralık 2016 tarihinde Meclise gönderilen kitlesel fonlamaya ilişkin yasa önerisinin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Bu anlamda sektörün bir alt yapıya kavuşturulması için bir araya gelen sektör temsilcilerinin kurduğu Kitlesel Fonlama Derneği’nin kurucusu Savaş Ünsal ile bir araya geldik. “Sektörün gerekli alt yapıya kavuşması ile bir patlama yaşanabileceğini düşünüyorum” diyen Ünsal, mevzuatın oluşturulması ile artık alternatif olarak kullanabilecek bir fonlama sistemine sahip olunacağını ifade etti. Ünsal, “Bir çok girişimci; fikirlerini, girişimlerini hayata geçirebilecek” dedi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasarıya son şeklini vermek için çalıştığını ve önümüzdeki günlerde tasarının yasalaşacağını kaydeden Ünsal, “2017 yılında kanun tasarısı ve ikincil düzenleme üzerine bir çalıştay yaptık. Hisse-sermaye bazlı kitlesel fonlama ve ödül bazlı kitlesel fonlama olmak üzere iki ayrı grup olarak çalışmalar yaptık. Sektördeki sorunları ve beklentileri konuştuk. Sektör olarak bu platformlardan ne bekleniyor ve regülasyon neler getirecek görmek istiyoruz” dedi.

Borsa İstanbul ile görüşüyor

Sektörde şuanda mevzuatın dışında en önemli konunun ikincil bir piyasa oluşturulması olduğunu kaydeden Ünsal, “Bizim istediğimiz şirkete ortak olduğunuz zaman ikincil pazarda o şirketin hissesinin alınıp satılabilmesi. Platformlar için ikincil piyasanın oluşması çok önemli. Diğer türlü insanları çekemeyeceğiz. Girişimcinin kolaylıkla çıkışını sağlamak önemli. Bu konuda Borsa İstanbul ile görüşüyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ile konuşuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de sermayenin limitli olacağını ve bunun içinde kendi girişimcilerimiz ile girişimlerin fonlanması gerektiğini kaydeden Ünsal, “İmece dediğimiz, birbirimizle yardımlaşma ile girişimlerimizi yapalım. Bunun için de kitlesel fonlamanın iyi bir alternatif fonlama aracı olduğunu düşünüyorum. Sermaye bazında çoğu insan SPK’nin istediği şartları yerine getiremiyor ama kitlesel fonlama ile 5 milyon liraya kadar bir fonu devreye sokabiliyorsunuz. Projenizi, arkadaş çevreniz ve sosyal medyada duyurarak hayata geçirilebileceğiniz alternatif bir yöntem. Bunu da teknolojik bir platformda yaratma imkanı sunuyoruz. Bu platformları herkesin sahiplenmesi lazım” dedi.

“Fikri olan herkesi bekliyoruz”

Kitlesel Fonlama Forumu’nun ve derneğin kurucusu Savaş Ünsal, “Kitlesel fonlama sayesinde bugün pek çok yaratıcı ve yenilikçi proje hayalden gerçeğe dönüştürülüyor. Biz Yeni Kitlesel Fonlama Kanunu’nun Meclis’te onaylanması ile birlikte gerek ödül gerekse sermaye bazlı platformların hızla artacağını ve pek çok kuruluşun bu yeni sektöre giriş yapacağını öngörüyoruz. Kitlesel fonlama yaygınlaştıkça hayata geçirmeye çalıştığı girişim için destek arayan herkese yeni kapılar açılacak. Fikri olan herkesi Kitlesel Fonlama Forumu’na bekliyoruz” dedi.

100 milyar dolara çıkacak

Dünyada hızla gelişen kitlesel fonlama (crowdfunding), genç girişimciler için alternatif finansal kaynak sağlama yöntemlerinden birisi olma yolunda. Daha öncesinde yatırım fonlarının başını çektiği dünyadaki girişim fonlama hacmi, 2016 sonunda kitlesel fonlama platformların sağladığı fon hacminin gölgesinde kalmaya başladı. 2016 sonu rakamlarına göre, dünya çapında 45 milyar doların üzerinde fon toplayan 2 binin üzerinde kitlesel fonlama platformu bulunuyor. Dünya Bankası tarafından 2011’de yapılan araştırmaya göre, bu rakamın 2020 yılında 100 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Kitlesel Fonlama Forumu, 8 Mayıs’ta yapılacak

Kitlesel Fonlama Derneği, son yıllarda yükselişe geçen ve girişimcilerin en önemli basamaklarından biri olan kitlesel fonlama (crowdfunding) farkındalığını artırmak için harekete geçti. Sektörün önemli isimlerini ağırlayacak olan Kitlesel Fonlama Forumu, ilk kez 8 Mayıs’ta Nişantaşı Üniversitesi Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek. Girişimcilere kitleler yoluyla maddi destek sunan kitlesel fonlama kültürünün öncüsü Kitlesel Fonlama Derneği, büyük bir etkinlik organize ediyor. 8 Mayıs 2018 tarihinde Maslak’taki Nişantaşı Üniversitesi Konferans Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek olan 1. Kitlesel Fonlama Forumu, kitlesel fonlama farkındalığını artırmayı, gerekli düzenlemeler üzerinde yeni yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyor. Sektördeki önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, girişimciler Türkiye’deki mevcut işleyiş ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olabilecekleri gibi kendilerini bekleyen fırsatlardan da haberdar olabilecek.