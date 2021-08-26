UPT'den Özbek Uzcard ve Universal Bank ile iş birliği

Dünya çapında para transferi ile dijitalleşme alanında adımlar atan Aktif Bank iştiraki UPT gerçekleştirdiği yurt dışı iş birliklerine bir yenisini ekledi. Özbekistan’da yüzde 80 pazar payına sahip lider markası Uzcard ile anlaşan UPT, müşterilerine Universal Bank ve Uzcard aracılığı ile anlık para transferi imkanı sunacak.

UPT ile kısa zamanda bölgenin lideri olmayı hedeflediklerini ifade eden Aktif Bank CEO'su Ayşegül Adaca, yeni iş birlikleri ile büyümeye devam edeceklerini söyledi. Kardeş ülke Özbekistan’ın ekonomisini, finansal gelişimini mutlulukla izlediklerini söyleyen Adaca, "UPT, pozisyonu itibariyle hem fintech tarafında hem de fiziksel para transferi operatörü konumunda. Hizmetlerimiz ile iki dost ülke arasındaki artan ekonomik iş birliğine de katkı sağlayacak olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye, Özbekistan’a en çok para transferi gerçekleştiren 3. ülke



Türkiye ile Özbekistan arasında gerçekleştirilen yoğun para transferi ve ticari ödemelere katkı sağlayacaklarını ifade eden UPT CEO'su Hakan Özat ise “Özbekistan ve Türkiye arasındaki para transferi yüzde 30 bir paya sahip ve Türkiye, Özbekistan'a en çok para gönderen 3. ülke konumunda. Bugün Özbekistan’da dört banka UPT sistemini kullanarak hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya para gönderimi gerçekleştiriyor. Uzcard ve Universal Bank ile imzaladığımız sözleşmeyle bunu bir adım öteye taşıdık. Uzcard, yüzde 80 pazar payı ile Özbekistan’da uzak ara lider. Bu yenilikçi anlaşmayla tüm dünyadaki partnerlerimiz, Özbekistan’a yapacakları gönderileri bizim aracılığımız ile anlık olarak gerçekleştirebilecek" dedi.

Özat: UPT, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika’da büyümeye devam edecek



2020’yi 1.9 milyon işlem adedi ve 6.8 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapattıklarının altını çizen Hakan Özat, “Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Ürdün gibi ülkelerde UPT markasıyla hizmet veriyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’da büyümeye devam edeceğiz. Ürdün’de sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya gönderim açısından UPT çok bilinen bir marka. Yakın zamanda Katar’da çalışmaya başladık. Güçlü ve denetleyebileceğimiz pazarlara önümüzdeki dönemde gireceğiz. Sadece Türkiye koridoru olarak değil tüm dünyada para trafiğinde önemli bir yere sahip olacağız" dedi.



Hedef, 5 milyon dolarlık para hacmini 1 yılda 100 milyon dolara ulaştırmak

İş birliği anlaşmasına Plum Technologies Uluslararası Projeler ve Para Transferleri Başkanı Emil Yakushev, Uzcard Yöneticisi Khidoyatov Erkin, Universal Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sattarov Aziz Takhirjanovich ve Universal Bank Yöneticisi Sarmanov Rustam Islamjanovich katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirme bulunan Universal Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sattarov Aziz Takhirjanovich, “Yapmış olduğumuz iş birliği ile Özbekistan’da 20 milyon aktif kullanıcısı olan ve 5 milyon bankamatik ile hizmet veren Uzcard sayesinde UPT daha geniş bir kullanıcıya ulaşabilecek.

Özbekistan’ın 2020 yılında nakit ve kartlarla olan tüm kayıtlı para transferi hacmi 5 milyar dolar. Bu transferin yüzde 60’ı Rusya’dan diyebiliriz. Çünkü nüfusumuzun çok büyük bir kısmı Rusya’da çeşitli görevlerde çalışıyorlar. İkinci sırada ise Güney Kore var. Üçüncü sırada ise Türkiye geliyor. İşlemlerin aslında yüzde 80’i nakit olarak gerçekleşiyor. Yüzde 20’si ise kart üzerinden. Bizim Universal Bank olarak amacımız fiziki kanalları azaltmak ve müşterilerimizi dijital tarafa yönlendirmek. Dijital ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i bizim üzerimizden gerçekleşiyor. Türkiye’de 300 bin yerleşik Özbek vatandaşı bulunuyor. Turizm sezonunda karşılıklı olarak 1 milyondan fazla turist gelip gidiyor. Birinci aşamada yani 3 ay gibi bir sürece işlem hacmini 10 milyon dolara, bir yıl içinde de 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.