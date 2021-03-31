Üretim kısıntısına devam beklentisi petrolde fiyatları yükseltti

OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin Perşembe günü yapacağı toplantıda üretim disiplininin Mayıs ayında da devam etmesi yönünde karar alınacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti.



OPEC+ Teknik Komitesi'nin dün yaptığı toplantıda 2021 yılı için global petrol talebinde artış tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesinde anlaşıldığı haberleri, üretim kısıntısının Mayıs ayında da sürüdürüleceği beklentileri güçlendirdi.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 32 cent artışla 64,46 dolar seviyesine yükselirken NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 39 cent yükselişle 60,94 dolar/varil seviyesini gördü.